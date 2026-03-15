Il Napoli non molla Zeballos, ma il Boca ha un piano: occhio alla clausola

Non mollano gli azzurri. Mentre il Boca Juniors alza le mani per trattenere uno dei suoi gioielli più luminosi, il Napoli rimane vigile. Exequiel Zeballos continua a stuzzicare l’interesse partenopeo, e secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club argentino ha deciso di correre ai ripari con un’offerta che potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa. Il talento argentino resta uno dei nomi caldi del mercato, un profilo che incuriosisce la dirigenza di Aurelio De Laurentiis non poco.

Il rinnovo con clausola: la contromossa del Boca

Il Boca Juniors non intende stare a guardare. Secondo quanto emerso dai canali più attendibili, la società xeneize ha proposto a Zeballos un prolungamento contrattuale con tanto di clausola rescissoria, una mossa studiata per mantenere il controllo della situazione e, al contempo, offrire al giocatore una certa libertà economica.

Il timing è tutt’altro che casuale. Zeballos potrebbe diventare svincolato a partire dal 31 dicembre, un dettaglio che non sfugge agli occhi attenti di chi segue i mercati internazionali. Il Boca ha colto l’occasione per blindare il proprio patrimonio, per non rischiare di perderlo a costo zero.

Napoli e non solo: gli azzurri non sono soli nella corsa

Ma qui c’è un elemento che complica il quadro: il Napoli non è solo. Accanto ai partenopei, stanno osservando con interesse anche due club russi, pronti a muoversi qualora Zeballos decidesse di lasciare l’Argentina. Una concorrenza che non va sottovalutata, soprattutto considerando le possibilità economiche e le ambizioni dei club russi nel mercato internazionale. Gli azzurri dovranno giocare d’astuzia, non solo di denaro.

Zeballos è un esterno giovane, moderno, capace di fare la differenza su una fascia. Le sue qualità tecniche, l’agilità, la capacità di saltare l’uomo: tutto questo lo rende appetibile per realtà ambiziose come il Napoli. Eppure, il Boca ha deciso di non cedere facilmente, proponendo un progetto che possa convincere il calciatore a restare, almeno per ora.