De Laurentiis, gesto stupendo: la promessa alla famiglia del piccolo Domenico

Hanno commosso tutto il Maradona le parole della mamma del piccolo Domenico, bambino scomparso all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. Il suo appello ai tifosi presenti allo stadio prima del match fra Napoli e Lecce ha contrassegnato un momento davvero toccante, con anche una richiesta di aiuto per la creazione di una fondazione dedicata al piccolo prematuramente scomparso. Anche il presidente azzurro De Laurentiis, secondo “Il Mattino”, avrebbe promesso sostegno per questa inziativa.

De Laurentiis promette sostegno alla fondazione intitolata a Domenico

L’edizione odierna de “Il Mattino” racconta nei dettagli la giornata del presidente De Laurentiis insieme alla famiglia del piccolo Domenico. Il patron azzurro ha incontrato la famiglia nelle salette del Maradona, garantendo il sostegno della SSC Napoli alla fondazione con iniziative che verranno studiate insieme, con la collaborazione anche del direttore generale Bianchini. D’altronde, questo è l’anno del centenario per il Napoli e verrà trovato il modo per unire le iniziative celebrative a quelle benefiche.