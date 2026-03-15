Conte-De Laurentiis, summit in anticipo? Le richieste del mister

Il Napoli batte il Lecce 2-1 al Maradona e continua a mantenere viva la speranza Champions. Ma è il futuro a tenere banco. Antonio Conte ha parlato chiaramente in conferenza stampa: vuole restare, ma solo se ci saranno i presupposti giusti con la società. Il confronto con Aurelio De Laurentiis potrebbe essere anche anticipato rispetto ai piani iniziali. Non è uno scherzo di mercato, è la realtà di una situazione che necessita chiarimenti urgenti.

Conte, una volontà netta ma condizionata

L’allenatore degli azzurri ha ribadito con fermezza la propria intenzione di proseguire l’avventura napoletana. Si trova bene in Campania, ma è consapevole che il calcio non lascia spazio ai sentimenti. Le pressioni estrinseche e le ambizioni di una panchina da vincente lo costringono a porsi delle domande legittime. In questo momento, il Napoli ha quasi le mani sulla Champions League. Una qualificazione cambierebbe completamente lo scenario, ma Conte non vuole attendere gli ultimi verdetti della stagione per avere una conversazione costruttiva col presidente.

Le richieste concrete del mister per il futuro

Cosa chiede esattamente Conte per rimanere? Non è complicato da capire: mantieni i big e rinforza con giocatori di spessore. McTominay su tutti rappresenta una priorità assoluta. Lo scozzese ha trasformato il centrocampo azzurro, è diventato irrinunciabile. Perderlo per motivi economici sarebbe un danno enorme, soprattutto se si vuole competere per il titolo nella prossima stagione.

Il mister vuole anche una alternativa credibile a Di Lorenzo sulla destra, mentre nel mezzo del campo è necessario un altro centrocampista di qualità. Infine, se Lukaku dovesse partire, il Napoli avrà bisogno di un attaccante che non sia una riserva rispetto a Hojlund, bensì una vera alternativa di livello.

La questione infortuni: un tema cruciale

C’è un altro argomento che Conte vorrà affrontare con De Laurentiis: gli infortuni che hanno condizionato tutta la stagione. Non è una scusa, ma una realtà documentata. L’emergenza ha pesato pesantemente sulle performance degli azzurri in momenti cruciali. Conte chiederà chiarimenti su come il club intende prevenire e gestire simili situazioni in futuro. È una questione di strutture mediche, di programmazione, di cura nei dettagli.

Scenario futuro: Champions come spartiacque

Se il Napoli qualificasse per la Champions League, l’intera situazione cambierebbe radicalmente. Conte avrebbe un argomento ancora più solido per chiedere investimenti. Al contrario, senza European football, i margini economici si restringerebbero. Il summit con De Laurentiis potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, prima che la stagione si concluda definitivamente. Una scelta strategica intelligente: affrontare il discorso a mente fresca, quando i risultati sono ancora freschi e le valutazioni più lucide. Il Napoli si trova a un bivio. Conte ha dimostrato di voler costruire qualcosa di duraturo, non una parentesi passeggera. Tutto dipende dalle risposte che il presidente saprà dare ai suoi quesiti legittimi.