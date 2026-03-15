Futuro Conte, De Laurentiis attua la sua mossa: il piano del Napoli dopo le parole di ieri

La rimonta contro il Lecce non è stata soltanto una vittoria. È stato un segnale. Il Napoli batte i salentini 2-1 al San Paolo, ottiene il terzo 2-1 consecutivo e consolida il terzo posto in classifica con uno sguardo già rivolto verso l’alto. Ma ciò che ha catturato l’attenzione dei media non è stato solo il risultato e lo evidenzia anche l’edizione odierna de “Il Mattino“. Ha colpito tutti la dichiarazione di Antonio Conte nel post-partita: “Vorrei continuare al Napoli“. De Laurentiis è pronto a realizzare questo desiderio con un altro super mercato.

Conte e la promessa che scalda il Maradona

Tre vittorie consecutive con lo stesso risultato: 2-1. È una statistica che racconta solidità, continuità, consapevolezza. Ma è nelle parole del tecnico salentino che risiede la vera notizia. Conte ha detto pubblicamente di voler restare a Napoli, e non è stata una frase buttata lì. È stata una dichiarazione consapevole, ponderata, quella di un uomo che ha trovato il suo posto.

L’allenatore però ha a sua volta fissato una condizione per la permanenza: la necessità di un incontro con il presidente De Laurentiis per pianificare il futuro, così come accaduto al termine della scorsa stagione.

Il piano di De Laurentiis

Anche “Il Mattino” vede però tutto come già pianificato. Conte si aspetterà probabilmente un altro mercato come quello della scorsa estate, ma il presidente De Laurentiis è pronto ad accontentarlo. L’incontro di fine stagione, insomma, rientra nella normale dinamica dei rapporti fra le parti e, quindi, ci sono tutti i presupposti per continuare insieme. Il futuro dell’allenatore del Napoli, quindi, non sarà un tormentone quest’anno: Conte proseguirà il suo percorso in azzurro anche nel 2026/2027.

Il Napoli che guarda al futuro

La vittoria sul Lecce è l’ennesimo tassello di un puzzle che lentamente prende forma. Non ci sono stati exploit clamorosi, geni offensivi che inventano calcio dal nulla. C’è stata semplicemente una squadra che ha vinto una partita difficile giocando da squadra, con compattezza e con l’intelligenza di chi sa dove vuole arrivare. Gli azzurri hanno consolidato il terzo posto e, soprattutto, hanno ricevuto un segnale di stabilità dall’uomo che li guida: Conte non se ne andrà. Resterà per provare a vincere. E a Napoli, questo genere di dichiarazioni vale più di qualunque trofeo già conquistato.