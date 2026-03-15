Conte nella storia della Serie A: nessun allenatore come lui, meglio anche di Capello

Antonio Conte tocca un traguardo storico. Grazie alla vittoria odierna del Napoli contro il Lecce, l’allenatore azzurro raggiunge quota 600 punti in Serie A e stabilisce un record assoluto: 2.21 punti di media a partita, il migliore nella storia del calcio italiano. Una cifra che lo posiziona davanti a giganti come Leonardo, Allegri, Simone Inzaghi, Carcano e Capello. Non è solo un numero: è la conferma che il suo calcio, il suo metodo, la sua esigenza di perfezione producono risultati concreti, partita dopo partita.

Un record che parla da solo

La statistica è stata evidenziata in diretta da DAZN durante la trasmissione di Napoli-Lecce. Conte, interpellato sul raggiungimento di questo traguardo, ha risposto con la sobrietà che lo contraddistingue: “Io non sono uno che guarda tanto le statistiche o che va a leggerle in generale, preferisco concentrarmi sul lavoro da fare. Scoprire questa media punti di 2.21 e stare comunque davanti a grandissimi allenatori, non può che far altro che riempirmi di soddisfazione. Quello che possiamo dire è ad maiora semper. Speriamo“.

Parole che sintetizzano perfettamente il carattere del tecnico. Non si compiace della gloria passata, non si ferma a contemplare i numeri. Per Conte conta solo il presente, il quotidiano, il lavoro sporco. Eppure, quei numeri dicono tutto: 600 punti non sono casualità. Sono il risultato di una visione calcistica coerente, di scelte decise, di una capacità di ottenere il massimo dalle proprie squadre, sempre, in ogni situazione.

Un confronto con la storia

Quando si parla di media punti, il contesto non è neutrale. Non è come fare un paragone astratto tra allenatori di epoche diverse. La media di 2.21 punti a partita significa che, in quasi tre stagioni su tre, Conte porta a casa una vittoria. Stare davanti a Capello, uno dei più grandi allenatori italiani, non è cosa da poco. Stare davanti ad Allegri, vincitore di trofei su trofei, è un segnale inequivocabile. La lista dei nomi che Conte ha sorpassato in questa classifica è un catalogo di successi e dinastie calcistiche. Eppure, il numero che più importa è uno solo: quello che conta nei prossimi novanta minuti.

Conte ha dimostrato, nel corso della sua carriera, di sapere come trasformare le aspettative in risultati concreti. A Napoli, nonostante le difficoltà, nonostante gli assalti del calciomercato e le insidie di una stagione complicata, continua a farlo. La sua media punti di 2.21 a partita è la spia di questa continuità, di questa incapacità di accontentarsi, di scendere a compromessi.