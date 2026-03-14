Napoli-Lecce 2-1, Politano la ribalta: Champions in cassaforte

Il Napoli riesce a trovare i 3 punti in rimonta contro il Lecce, grazie alle reti di Hojlund e Politano, autore anche di un assist. Un successo importantissimo per gli azzurri, nel weekend di Como-Roma, che potrebbe lanciare definitivamente la squadra di Conte verso la qualificazione alla prossima Champions League. Ridotta anche la distanza dall’Inter capolista, ora a 9 punti di distacco.
Napoli-Lecce, super Politano: rimonta completa al Maradona
Un Napoli pessimo nel primo tempo, che si fa dominare da un Lecce carico e incisivo. La squadra di Di Francesco trova il vantaggio con Siebert dopo appena 2 minuti, dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gallo. I salentini sfiorano anche il raddoppio con Tiago Gabriel, sempre su calcio da fermo. Tanti gli errori degli azzurri, apparsi irriconoscibili nella prima frazione.
Nella ripresa, impatto devastante per gli uomini di Conte, che trovano immediatamente il pari con il tocco sotto porta di Hojlund su assist di Politano. Lo stesso esterno azzurro trova anche la rete del 2-1, segnando dopo quasi un anno: l’ultima rete era datata 30 marzo 2025. A 20 minuti dalla fine, chance anche per Alisson, che spara però addosso a Falcone.
Nel finale il Napoli cerca il tris, con il Lecce riversato in avanti nel tentativo di un contropiede per strappare un pari. Gli azzurri riescono a difendersi bene, complice anche il finale in 10 uomini per i salentini dopo il malore di Banda, e a portare a casa 3 punti d’oro.