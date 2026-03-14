Napoli-Lecce, le scelte ufficiali di Conte: grande ritorno fra i titolari

Antonio Conte scioglie gli ultimi dubbi in vista della sfida contro il Lecce al Maradona. L’allenatore conferma gran parte della formazione, ma c’è una novità importante su un rientro per gli azzurri.

Napoli-Lecce, le scelte ufficiali di Conte

Il Napoli si presenta con il suo consolidato 3-4-2-1. Tra i pali Meret viene preferito a Milinkovic-Savic, terzetto difensivo formato da Buongiorno, Beukema e Olivera. Sugli esterni agiranno Politano e Spinazzola, mentre in mezzo al campo torna titolare Zambo Anguissa, affiancato da Gilmour. Davanti Elmas e Alisson Santos, a sostegno di Hojlund. Solo panchina invece per McTominay. Questo l’11 completo:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos