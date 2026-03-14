Napoli-Lecce, Hojlund e Politano nel post gara: “Ecco cosa ci ha detto Conte all’intervallo”

Sono stati i due uomini chiave nella vittoria del Napoli contro il Lecce al Maradona: Matteo Politano e Rasmus Hojlund hanno rilasciato un’intervista per DAZN al termine della sfida, svelando anche le parole di Antonio Conte all’intervallo del match, con gli azzurri in svantaggio in quel momento.

Politano e Hojlund euforici dopo Napoli-Lecce: le parole post match

Autore di un gol e un assist, Politano ha ritrovato il sorriso dopo quasi un anno senza riuscire a trovare la via della rete. La sua gioia è stata espressa tutta nel post partita:

“Sono contentissimo, finalmente ho fatto sto benedetto gol che mi mancava da una vita. Sono felice della vittoria e dell’assist. Una giornata fantastica e perfetta. Avevamo iniziato male e nel secondo tempo abbiamo reagito”.

Lo stesso esterno ha poi rivelato cosa ha dichiarato Conte all’intervallo e ha svelato gli obiettivi della squadra:

“Conte ci ha detto di stare tranquilli e di attaccarli, perché con un gol avremmo sistemato tutto. Dove possiamo arrivare? Pensiamo a noi stessi, mancano 9 partite e dobbiamo vincerle tutte, poi si vedrà”.

Anche Hojlund ha espresso tutta la sua gioia, citando anche De Bruyne: