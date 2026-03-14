Napoli-Lecce, che novità per Conte: l’azzurro torna titolare dopo 4 mesi

Torna oggi in campo il Napoli, alla ricerca di punti fondamentali per blindare la zona Champions. Stasera al Maradona arriva il Lecce di Di Francesco, determinato e in bisogno disperato di fare risultato per la salvezza. Non si preannuncia dunque come una gara facile per gli uomini di Conte che tuttavia potranno tornare a far riferimento su una delle proprie pedine fondamentali, ovvero Anguissa che come riportato da La Gazzetta dello Sport, con molta probabilità stasera partirà dal primo minuto dopo più di 4 mesi.

Conte e il Napoli sorridono, si rivede Anguissa dal primo minuto

Sono passati ormai 4 mesi dalla disfatta del Napoli a Bologna, crollato per 2-0 al Dall’Ara. A rendere ancora più amara quella domenica pomeriggio è stata la notizia dell’infortunio di Anguissa che subito aveva fatto prevedere un lungo e preoccupante stop. E così è stato, costringendo il camerunense a restare ai box per più di un mese, dove ha subito lavorato ininterrottamente per tentare di accelerare il rientro in campo. Quando tutto sembrava ormai pronto per il suo ritorno, ecco il problema alla schiena che ha prolungato ulteriormente lo stop.

Ora però il lungo calvario è terminato e Anguissa si prepara a partire dal primo minuto già stasera nella sfida delle 18 contro il Lecce davanti ai suoi tifosi, che ha già avuto modo di riabbracciare venerdì scorso nella gara contro il Torino, disputando 45 minuti. Lo stesso Lecce contro il quale il centrocampista azzurro aveva realizzato il suo ultimo gol in Serie A, decisivo per aggiudicarsi i 3 punti in un match ostico. E chissà che stasera non possa chiudere il cerchio proprio lasciando il suo sigillo sulla gara.

Non solo Anguissa! Conte ritrova anche De Bruyne e McTominay

Le buone notizie non finiscono qui per Conte: oltre ad Anguissa, sono pronti a tornare a tastare il campo del Maradona anche De Bruyne, che già contro il Torino aveva disputato 10 minuti, e soprattutto McTominay, finalmente a disposizione dopo l’infortunio di Genova.

Novità che non possono far altro che lasciar sorridere il tecnico leccese, che può tornare a contare su 3 dei “Fantastici 4”, con il belga e lo scozzese pronti a supportare la squadra a gara in corso. Sarà fondamentale averli tutti e 3 nella migliore forma possibile per un finale di stagione ad alta intensità per assicurarsi la partecipazione alla Champions.