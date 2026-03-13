Conte e Tiago Gabriel: l’indizio che fa sperare i tifosi del Napoli

L’interesse del Napoli per Tiago Gabriel potrebbe nascondere un messaggio importante sul futuro di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È quanto emerge dalle parole di Stefano Meo, giornalista di Salento in Linea, intervenuto a Radio Napoli Centrale durante la trasmissione “Un Calcio alla Radio”. Un dettaglio che, letto tra le righe, potrebbe significare ben più di una semplice mossa di mercato estiva.

Il giornalista salentino ha analizzato la situazione del Lecce in vista dello scontro con il Napoli, ma ha anche dedicato spazio alle questioni che più interessano i tifosi azzurri. E proprio sulla permanenza di Conte ha fatto una considerazione affascinante: “Se Tiago lo vuole Conte, questo può essere un indizio per la sua permanenza azzurra. Perché Conte sceglie personalmente i giocatori”.

Quando Conte decide, il Napoli ascolta

La peculiarità del tecnico salentino è ben nota. Non è uomo che accetta compromessi nelle scelte dei calciatori. Se vede un giocatore che può fare al caso suo, lo comunica alla dirigenza e si attiva per portarlo in azzurro. È esattamente quello che accadde con Dorgu, quando il giovane difensore del Lecce ebbe un contatto diretto con Conte proprio al termine di Napoli-Lecce la scorsa stagione. Una conversazione che però non bastò a trattenere il ragazzo, poi ceduto al Manchester United per una cifra che Meo giudica spropositata: “35 milioni sono troppi”.

Ma questa volta potrebbe essere diverso. Se il Napoli sta davvero manifestando interesse per Tiago Gabriel, e se questo interesse parte da una richiesta precisa di Conte, allora il segnale è inequivocabile. Il tecnico partenopeo non costruisce progetti lampo. Non viene a Napoli per una stagione e basta. Quando inizia a ragionare sul mercato estivo con questa attenzione ai dettagli, significa che ha in testa un piano ben preciso. Un piano che richiede continuità.