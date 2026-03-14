Conte si espone sul suo futuro: l’annuncio prima di Napoli-Lecce

Antonio Conte ha parlato ai microfoni Dazn prima della partita fra Napoli e Lecce. L’allenatore ha aggiornato in merito alle condizioni dei calciatori azzurri per poi rispondere anche sul suo futuro, parlando di un incontro con la società a fine stagione esattamente come fatto l’anno scorso dopo lo Scudetto.
Conte sul futuro: “Faremo delle valutazioni”
Conte ha aggiornato in metito agli infortuni:
“Stiamo recuperando calciatori che sono stati assenti per moltissimo tempo. Bisogna vedere anche come tornano quei giocatori. Devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita. Dobbiamo considerare queste ultime partite come un mini torneo. Dobbiamo essere attenti, concentrati e cercare di fare del nostro meglio”
A noi è venuto a mancare un elemento fondamentale, Giovanni Di Lorenzo, l’unico che insieme a Mazzocchi può fare il terzino in una linea a 4. Andare a stravolgere un’altra volta le certezze del sistema sarebbe difficile e pericoloso per noi.
Sul suo futuro, l’allenatore si esprime così:
“Quando sono arrivato a Napoli ho firmato un contratto per 3 anni. Il progetto sarebbe di questa durata. L’anno scorso ci siamo seduti con il presidente e lo faremo anche quest’anno. Tutti sanno che io a Napoli sto bene e mi trovo bene, ma al tempo stesso è giusto fare valutazioni e capire se continuare su questa strada. Da parte mia c’è la massima disponibilità e voglia”.