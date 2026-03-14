Napoli, la gara contro il Lecce vale la Champions: il motivo

La 29ª giornata di Serie A rappresenta un crocevia decisivo per il Napoli. Gli azzurri ospitano il Lecce al San Paolo in una partita che, sulla carta, dovrebbe regalare tre punti senza troppi problemi. Ma il campionato italiano è entrato nella sua fase più calda e niente è davvero scontato. Quello che accadrà questo weekend potrebbe davvero delineare gli ultimi assalti verso la Champions League, con i partenopei che hanno l’occasione di blindare matematicamente il piazzamento europeo.

Il Napoli ha il compito agevole, ma serve concentrazione massima

Sulla carta il match contro il Lecce è il più semplice della giornata per gli azzurri. Una sfida che, almeno sulla base dei valori in campo, non dovrebbe riservare sorprese. Ma Conte e i suoi sanno bene che in questa fase della stagione nulla è dato per scontato. L’ultimo risultato ha insegnato quanto la continuità e la mentalità siano fondamentali per mantenere il ritmo necessario.

Interessante la scelta della dirigenza azzurra di non ricorrere al ritiro prima della partita. Più che una tattica, sembra una terapia di gruppo: ritrovare la sicurezza insieme, lontano da isolamenti forzati. C’è anche un pizzico di scaramanzia nel non seguire il copione tradizionale della vigilia. Una decisione che rispecchia lo stato d’animo di una squadra che sa di avere ancora tutto da giocare.

Un weekend che decide i verdetti europei

Ma è ciò che accadrà negli altri campi a rendere questo fine settimana straordinariamente importante per i progetti europei del Napoli. Sabato sera arriverà da Udine il verdetto sulla Juventus, altra contendente per i posti Champions. Domenica, poi, il Como di Fabregas affronta la Roma di Gasperini in uno scontro diretto dalle proporzioni significative. E poche ore dopo, il Milan si troverà di fronte la Lazio di Sarri, una squadra che arriva alla sfida con tutt’altro che pacifiche intenzioni.

Se gli azzurri riusciranno a vincere contro il Lecce, e se gli altri risultati dovessero girare nel verso giusto, allora davvero la qualificazione europea potrebbe essere blindata. Non in via matematica, certo, ma con un margine di vantaggio tale da rendere il percorso finale molto più tranquillo. È questo lo scenario che il Napoli insegue: muovere i primi passi decisivi verso il traguardo che conta davvero.

La pressione è forte, ma anche le opportunità. Il Lecce rappresenta l’occasione perfetta per raccogliere tre punti senza stress eccessivi e guardare agli altri risultati con una certezza acquisita. Questo è il weekend che i partenopei attendevano per fare un balzo in avanti verso la certezza della Champions.