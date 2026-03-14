Napoli, contro il Lecce per diventare leggenda: può essere la prima volta nella storia

Ritorno in campo per il Napoli, che oggi alle 18.00 ospiterà il Lecce al Maradona. Sfida da non sbagliare per i partenopei, che vogliono approfittare dello scontro diretto di domani tra Como e Roma per allungare ulteriormente sulle inseguitrici nella corsa alla Champions League. Oltre che per la classifica, quella di questo pomeriggio può diventare una vera e propria sfida storica per gli azzurri, ma soprattutto per il nuovo acquisto Alisson Santos.

Napoli-Lecce, Alisson vuole riscrivere la storia: mai nessun acquisto sempre in gol nelle prime tre gare casalinghe

La stella brasiliana sarà senza dubbio tra i grandi osservati del match. Dopo aver infatti timbrato il cartellino al Maradona sia con Roma che con Torino, in caso di gol contro il Lecce Alisson diventerebbe il primo giocatore del Napoli a segnare in tutte le prime tre partite al Maradona con la casacca azzurra. A tutti gli effetti un appuntamento con la storia, che certificherebbe l’impatto devastante che l’ex Sporting Lisbona ha avuto con il Napoli.

Ovviamente la priorità assoluta di oggi sono i tre punti, ma se assieme alla vittoria dovesse arrivare anche un gol di Alisson tutto il popolo partenopeo sarebbe sicuramente più contento. Del resto le ultime gare hanno già dimostrato quanto il classe 2002 possa essere decisivo per indirizzare il risultato.