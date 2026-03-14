Napoli, con il Lecce occhio anche al mercato: Manna punta il giallorosso

Il Napoli guarda avanti e inizia a programmare le mosse del prossimo mercato. Sul taccuino di Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, spunta già un primo nome: Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce che ha attirato l’interesse della dirigenza partenopea. Non è una sorpresa che gli azzurri seguano con attenzione i profili più promettenti della Serie A.

In una stagione dove la difesa ha subìto alcuni scossoni, riportare energie fresche nel reparto potrebbe essere una delle priorità nel prossimo calciomercato estivo. Il centrale giallorosso, 21 anni appena, rappresenta esattamente il profilo che Manna sta cercando: giovane, con margini di crescita enormi, e già con esperienza in una competizione tosta come la Serie A.

Tiago Gabriel nel mirino: chi è il difensore del Lecce

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la prima operazione del prossimo mercato potrebbe essere proprio il difensore del Lecce. Gabriel ha dimostrato di possedere quelle caratteristiche che piacciono alla filosofia di gioco partenopea: fisicità, rapidità nei movimenti e capacità di posizionamento. A soli 21 anni, il centrale ha già accumulato una discreta esperienza nel campionato italiano, non un dettaglio di poco conto per un giocatore così giovane.

Il ragazzo ha catturato l’attenzione della struttura azzurra con il suo rendimento costante. Non uno di quei profili che crea hype esagerato, ma un calciatore solido, affidabile, capace di interpretare le direttive tattiche senza troppi errori. Proprio quello che serve a una squadra che nel corso della stagione ha dovuto affrontare problematiche difensive non sempre facili da gestire. Il Napoli, con Manna alla guida della campagna acquisti, sta cercando calciatori che combino gioventù e solidità, e Gabriel sembra rientrare perfettamente in questo schema.

La valutazione azzurra e l’occasione odierna

Il centrale giallorosso sarà osservato speciale proprio nella sfida in programma oggi tra Napoli e Lecce. Una partita che rappresenta un’occasione d’oro per valutare Gabriel da vicino, in una competizione ad alta intensità come quella del San Paolo. Non sarà il primo sopralluogo, però: la società partenopea starebbe monitorando il giocatore già da tempo, raccogliendo dati e osservazioni dirette dal vivo.

Manna ha dimostrato, fin dal suo arrivo a Napoli, di preferire un approccio metodico nel seguire i talenti. Niente acquisti azzardati, niente scommesse irresponsabili. Solo valutazioni ponderate, incrociate con le esigenze tattiche della squadra. In questo caso, con possibili cambiamenti in arrivo nel reparto difensivo durante l’estate, affondare il colpo per Gabriel potrebbe rappresentare una mossa intelligente: investire su un profilo giovane, con ampi spazi di miglioramento, a fronte di una valutazione economica verosimilmente contenuta rispetto a quella di difensori più affermati.