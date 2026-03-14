Napoli, arriva il clamoroso retroscena di Insigne: ha confermato tutto!

Lorenzo Insigne ha rotto il silenzio. L’ex capitano del Napoli, oggi al Pescara in Serie B, ha confessato un retroscena che farà male ai tifosi azzurri: durante il mercato invernale è stato davvero vicino a tornare a casa. Il cuore che andava a mille, la vicinanza concreta col club partenopeo, tutto pronto. Poi la scelta della società: prendere un giocatore più pronto. E Insigne ha dovuto inghiottire un’altra delusione, dopo anni lontano dalla città che lo ha cresciuto.

Insigne e il Napoli: il contatto concreto

Le parole di Insigne arrivano dal podcast Sky Calcio Unplugged e non lasciano dubbi sulla realtà dei fatti. “Sono stato contattato a quindici giorni dalla chiusura del mercato”, ha spiegato l’attaccante. Non si trattava di semplici voci di corridoio o sondaggi preliminari: c’era una vera trattativa in corso, con la dirigenza azzurra che faceva sul serio.

L’emozione nel raccontarlo è evidente anche nelle sue parole. “Non vi dico il mio cuore come andava in quei giorni”. Quindici giorni di speranza, di attesa, di quella sensazione che il sogno del ritorno potesse concretizzarsi. Un capitano che aveva lasciato il segno indelebile a Napoli, che aveva sofferto la lontananza, che vedeva finalmente uno spiraglio per tornare dove il suo nome rimane leggenda.

Ma lo sport, soprattutto il calcio, insegna che le emozioni possono crollare in un istante. La decisione è arrivata fredda, razionale: gli azzurri hanno optato per un profilo diverso, un giocatore già pronto all’uso, senza i rischi che comporterebbe reinserire un calciatore dopo mesi da protagonista altrove.

La professionalità e il Pescara: il nuovo capitolo

Insigne non si è lasciato abbattere completamente. “Sono sempre rimasto sereno, perché conosco le mie qualità e sapevo che un’opportunità sarebbe arrivata”. Parole di chi ha esperienza, di chi sa che il calcio offre sempre una seconda chance.

Il classe ’91 ha scelto di scendere in Serie B con il Pescara, una decisione che sorprese molti osservatori. Ma era una scelta consapevole: tornare a giocare, a sentire il brivido della competizione, a dimenticare gli otto mesi di inattività che lo avevano tormentato. “Mi sono venuti in mente tanti ricordi, erano otto mesi che non giocavo, e soffrivo guardando le partite dal divano”. L’emozione di quell’esordio è stata enorme, proprio ciò che serviva.