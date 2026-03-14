La mama del piccolo Domenico commuove tutti prima di Napoli-Lecce: l’appello al Maradona

Prima di Napoli-Lecce, c’è statto un momento molto toccante. Ha preso la parola infatti Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico, scomparso il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito all’Ospedale Monaldi. La mamma del bambino ha preso il microfono per parlare ai tifosi presenti allo stadio, esprimendo gratitudine per il sostegno e chiedendo aiuto per la creazione di una fondazione intitolata al suo piccolo figlio scomparso prematuramente.

Queste le parole della mamma del piccolo Domenico prima dell’inizio della partita:

“Anche il mio cuore si è rotto come il suo e non so se potrà aggiustarsi. La differenza è che il mio batte ancora e se oggi sono qui al centro di questo stadio lo devo solo alla vostra vicinanza. Voi che avete sperato e pianto con noi mi dite che dobbiamo fare qualcosa, il dolore va trasformato in forza. Non è facile, ma ve lo dobbiamo. Così abbiamo deciso di diventare una fondazione che possa assistere chi si trova in situazioni simili alla nostra prima, durante e dopo. Aiutateci a creare questa fondazione: lo vogliamo per voi, per noi e per Domenico, che magari mi vede da lassù e sarà orgoglioso di questa mamma così distrutta che si sente così in colpa. Ti amo piccolo mio e ti amerò sempre”