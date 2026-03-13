Skriniar al Napoli? L’annuncio spiazza tutti: l’affare decolla in un caso

Il Napoli guarda avanti e inizia a programmare le prossime mosse tra mercato e rinnovi. Il quadro è stato tracciato dal giornalista Emanuele Cammaroto, intervenuto ai microfoni di ‘RadioPunto Zero’. Dalla possibile permanenza di Eljif Elmas fino alle valutazioni su Amir Rrahmani, passando per il possibile arrivo di Milan Skriniar e l’interesse per Wilfried Singo. Diversi scenari che dipendono anche dalla posizione di Antonio Conte, il cui futuro potrebbe influenzare alcune scelte della società partenopea in vista della prossima stagione.

Il Napoli su Skriniar? Le possibili idee per l’estate

Secondo il giornalista, alcune scelte di mercato potrebbero dipendere quindi dalla permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

“In caso di permanenza di Conte potrebbe arrivare Skriniar”.

Ma occhio anche alla posizione di Eljif Elmas. Il centrocampista rappresenta una risorsa importante per il Napoli e la sua permanenza sembra prendere sempre più forma.

“Elmas, jolly di centrocampo, va verso il riscatto”.

Il macedone è considerato un giocatore prezioso per la sua capacità di ricoprire più ruoli. Questa duttilità lo rende una pedina utile nello scacchiere tecnico del Napoli.

Rrahmani tra mercato e riflessioni

Il Napoli sta valutando anche il futuro della difesa. Al centro delle riflessioni c’è Amir Rrahmani, uno dei pilastri della retroguardia nelle ultime stagioni.

“Ci sono riflessioni in corso su Rrahmani. Il kosovaro è forte ed è importante, ma l’anagrafe fa fare dei ragionamenti”.

Tra i nomi seguiti dal Napoli spunta anche quello di Wilfried Singo, esterno che ha già maturato esperienza in Serie A con il Torino.

“Ora è al Galatasaray, ma il Napoli lo sta osservando. Potrebbe diventare il vice Di Lorenzo”.

L’eventuale arrivo di Singo rappresenterebbe una soluzione per garantire alternative sulla fascia destra. Il capitano Giovanni Di Lorenzo resta un punto fermo della squadra, ma avere una valida alternativa è una delle priorità della dirigenza.