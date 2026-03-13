Napoli, si accelera per il rinnovo del titolarissimo: accordo ad un passo

Giovanni Manna non nasconde l’ottimismo. Il direttore sportivo del Napoli, intervenendo a Sky Sport, ha fatto il punto sulle trattative per i rinnovi di alcuni pilastri della squadra. E le notizie che arrivano da Castel Volturno suonano come musica per le orecchie dei tifosi. Non è il momento delle promesse vane: è il momento dei fatti concreti, di una società che si muove per blindare i suoi uomini migliori.

Rrahmani, la fumata bianca è vicina

Su Amir Rrahmani, il discorso è praticamente concluso. “Con Rrahmani il discorso è diverso, abbiamo parlato e siamo a buon punto”, ha dichiarato Manna senza giri di parole. Il difensore albanese, esattamente come Frank Anguissa, “ha dato tantissimo al Napoli”. Non è retorica: è la conferma che certi giocatori rimangono centrali nel progetto azzurro, indipendentemente dalle sirene di mercato.

L’accordo con il centrale di Peja sembra ormai una questione di dettagli. Quando un direttore sportivo del calibro di Manna usa questi toni, significa che i margini di trattativa si sono ristretti parecchio. Rrahmani resterà a Napoli, questo è quasi certo. Una notizia che tranquillizza sia la difesa che l’intera struttura tattica di Conte, che fin dal suo arrivo ha dimostrato di apprezzare enormemente il rendimento del calciatore.

Anguissa, massima trasparenza con il club

Su Frank Anguissa, invece, Manna sceglie un approccio diverso ma ugualmente positivo. “Frank è appena rientrato, siamo tranquilli e ha un altro anno di contratto”, spiega il direttore. Poi la frase chiave: “Siamo trasparenti con lui e lui lo è con noi, in questo momento non ha senso fare questi ragionamenti”.

È una comunicazione intelligente. Non promette subito il rinnovo, ma crea le condizioni per farlo. Anguissa tornerà in campo dopo l’infortunio, avrà modo di dimostrare ancora il suo valore, e allora si parlerà di futuro contrattuale con serenità. La trasparenza reciproca di cui parla Manna è il fondamento di ogni rapporto solido tra club e giocatore. Nel caso del camerunese, tutto filtra positivamente.