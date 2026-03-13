Napoli, sentenza netta sulla stagione azzurra: “Infortuni non sono un alibi…”

Arrivano ancora enormi polemiche sul cammino in Champions League del Napoli campione d’Italia. Gli azzurri hanno abbandonato molto presto la competizione, classificandosi al trentesimo posto senza neppure accedere alla fase playoff. Tanti passi falsi, con sole due vittorie in otto giornate.

Luca Toni, ex calciatore, è intervenuto nel corso di ‘Cose Scomode‘, talk di Aura Sport, parlando di ciò che non è andato nel verso giusto nella stagione dei partenopei. Tra tutte, la Champions League:

“Per me Conte è un grande allenatore, ma la Champions League l’ha persa non quando tutti erano infortunati. A Copenhagen eri 11 contro 10 e hai pareggiato. Non è questione di infortuni, sei arrivato trentesimo su trentasei. Ora bisogna per forza arrivare tra le prime quattro, ma stando attendo: contro il Verona ho visto il Napoli, ha giocato male e vinto all’ultimo secondo. Stagione non bella: qualcosa non ha funzionato” – ha affermato Toni.