Napoli, durissima stoccata ad Alisson Santos: “Non è da Nazionale…”

Alisson Santos si sta pian piano prendendo il Napoli. Arrivato durante il mercato invernale, si è subito messo in mostra realizzando due reti in sole quattro partite. Vista la grande emergenza, Antonio Conte non ci ha pensato due volte, mandandolo in campo da titolare. Nonostante il buon momento, però, non è arrivato un elogio in vista della nazionale brasiliana.

Sabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio brasiliano e sudamericano, è intervenuto a Radio Marte parlando del momento di forma di Alisson Santos. Netto commento su una possibile convocazione nel Brasile:

“Alisson in Nazionale? Al momento non penso esista questa possibilità. Ci sono tanti giocatori in quel ruolo, che hanno già esperienza e che sono già affermati. Non mi risulta che Ancelotti lo stia osservando, dobbiamo mantenere la calma. Alisson è un giovane e fin qui non aveva mai giocato titolare. Fa tre partite decenti con il Napoli e già si pensa che possa essere convocato nella Selecao?” – ha detto ai microfoni.