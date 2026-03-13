Napoli, partita speciale col Lecce: ci sarà una sorpresa per Conte

In casa Napoli si vuole dare seguito ai successi contro Verona e Torino. Gli azzurri vogliono archiviare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League e contro il Lecce l’obiettivo è conquistare altri tre punti. Per Antonio Conte si tratta di una partita speciale dove sfiderà la squadra della sua città nella quale ha mosso i suoi primi passi da calciatore prima di trasferirsi alla Juventus. In occasione della gara del Maradona ci sarà anche una sorpresa per il tecnico salentino.

Napoli-Lecce, attesi in città i parenti e gli amici più stretti di Conte

Sarà per forza di cose una partita speciale per Antonio Conte. Come raccontato da ‘Repubblica’, nella scorsa stagione in occasione della sfida tra Napoli e Lecce arrivarono dalla Puglia i suoi genitori e anche questa volta sono attesi in città i parenti e gli amici più stretti del tecnico azzurro. L’organizzazione di questa rimpatriata familiare è stata affidata alle due donne di casa: la moglie Elisabetta Muscarello e la figlia Vittoria.