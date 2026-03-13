Napoli, novità sul futuro di De Bruyne: l’annuncio di Fabrizio Romano

Kevin De Bruyne si è finalmente lasciato alle spalle l’infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L’ex Manchester City è tornato in campo nei minuti finali contro il Torino dopo una lunghissima assenza ed è al lavoro per concludere al meglio questa prima stagione con la maglia del Napoli. Nel corso di questi mesi non sono mancate le voci sul futuro del centrocampista belga, sul quale ha voluto fare chiarezza Fabrizio Romano.

Napoli, De Bruyne non ha mai chiesto la cessione

Nel corso di un video sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Kevin De Bruyne. Il belga si è presentato fisicamente e mentalmente nel migliore dei modi dopo l’infortunio e il feeling tra lui e il Napoli è buono. Nonostante alcune indiscrezioni circolate, il centrocampista ex City non ha mai chiesto la cessione in vista del mercato estivo.

A fine stagione il Napoli tirerà una linea e farà le sue valutazioni su tutto e su tutti ma, almeno per il momento, non c’è stata alcun tipo di valutazione fatta tra il club, il giocatore, i suoi agenti e i suoi avvocati per una separazione.