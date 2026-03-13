Napoli-Lecce, problemi per Hojlund? Conte preoccupato, la situazione

C’è stata apprensione in casa Napoli per le condizioni di Rasmus Hojlund. In questi giorni l’attaccante danese ha infatti dovuto fronteggiare una sindrome influenzale. Un problema che non gli ha permesso di essere nelle migliori condizioni possibili e di allenarsi con il resto della squadra in vista della gara di domani contro il Lecce. L’allarme per la sfida del Maradona è però rientrato e Hojlund è pronto a tornare alla caccia di un gol che a Fuorigrotta manca dal 28 gennaio.

Napoli, allarme rientrato per Hojlund: sarà titolare contro il Lecce

Rasmus Hojlund ha smaltito definitivamente la sindrome influenzale che lo aveva colpito negli scorsi giorni. Come raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante danese è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e le sue condizioni sono ottimali. Contro il Lecce partirà dal primo minuto e sarà quindi lui a guidare l’attacco della squadra di Antonio Conte.