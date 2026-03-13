Lobotka rientra contro il Lecce? L’indiscrezione in queste ore

Le condizioni di Stanislav Lobotka tengono sulle spine lo staff medico del Napoli alla vigilia della sfida contro il Lecce. Il centrocampista slovacco è alle prese con un sovraccarico muscolare che ne ha già condizionato la presenza nelle ultime partite e lo staff tecnico guidato da Antonio Conte valuterà fino all’ultimo le sue condizioni fisiche, con l’obiettivo di evitare rischi inutili e preservare uno dei punti di riferimento della mediana azzurra in vista dei prossimi impegni di campionato.

Napoli, le ultime sulle condizioni di Lobotka

Il recupero di Lobotka passerà soprattutto dalla rifinitura odierna, decisiva per capire se potrà essere convocato per la gara contro il Lecce. Il giocatore sta gestendo un affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare la precedente sfida di campionato contro il Torino. Lo staff medico del Napoli preferisce mantenere la massima cautela, evitando di accelerare i tempi di recupero per non compromettere il pieno rientro del regista slovacco.

Nel caso in cui Lobotka non dovesse recuperare in tempo, l’obiettivo dello staff sarà averlo pienamente a disposizione per la prossima trasferta contro il Cagliari e la prudenza resta quindi la linea scelta dal club partenopeo, che non intende correre rischi in questa fase della stagione. Il centrocampista resta comunque un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra e il suo recupero completo è considerato prioritario.