Napoli-Lecce, Conte valuta un cambio nella formazione? Può partire lui dal 1′

Il Napoli continua la preparazione in vista del match contro il Lecce allo stadio Maradona. In vista della sfida ai salentini, Conte starebbe valutando alcune possibili novità nel 11 titolare, in particolare nel reparto difensivo.

Secondo quando riportato da Radio Marte, il tecnico azzurro potrebbe apportare un cambio nel trio difensivo. L’idea di Conte è quella di rilanciare Sam Beukema dal 1′ minuto, dopo essere rimasto in panchina nell’ultima gara contro il Torino.

Napoli-Lecce, possibile novità nella difesa azzurra

L’ex difensore del Bologna verrebbe schierato come braccetto di difesa a destra, al fianco di Buongiorno al centro e Mathias Olivera sul centro-sinistra. Una soluzione che Conte starebbe valutando durante le ultime sedute di allenamento prima della sfida di sabato pomeriggio.

In caso di titolarità di Beukema, a riposare potrebbe essere Juan Jesus, che sarebbe leggermente affaticato e potrebbe quindi riposare in vista dei prossimi impegni.

Antonio Conte ha ancora un po’ di tempo per poter sciogliere i dubbi su quale sia la formazione migliore per affrontare il Lecce e consolidare un posto tra le migliori 4 del campionato.