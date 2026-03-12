Napoli, il big torna titolare: “Ci sarà dal 1′ contro il Lecce”

Il Napoli e Antonio Conte hanno riaccolto Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. I due calciatori, rientrati dopo mesi di infortunio, hanno giocatori entrambi nella vittoria contro il Torino. Il camerunense, in particolar modo, potrebbe tornare titolare in Napoli-Lecce.

Napoli-Lecce, Zambo Anguissa verso la titolarità

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Zambo Anguissa dovrebbe tornare titolare nel match contro il Lecce. Il centrocampista ha giocato i 45′ del secondo tempo contro il Torino, e adesso appare pronto per tornare al centro del centrocampo partenopeo.

“Nella testa e nelle idee dello staff tecnico azzurro Anguissa giocherà titolare contro il Lecce accanto a Gilmour nel ruolo lasciato vacante da troppo tempo. L’ultima volta da titolare fu a novembre, poi è rimasto ai box per 117 giorni”.

Buone notizie dunque per Anguissa e per Antonio Conte, che può riavere in campo una delle pedine fondamentali del centrocampo azzurro degli ultimi anni.