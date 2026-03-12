Napoli, i due giocatori in scadenza potrebbero rinnovare: la situazione

di

La situazione in casa Napoli si concentra sui prolungamenti di contratto. Si tratta sempre per Scott McTominay, per un rinnovo fino al 2030, ma anche per Zambo Anguissa, per un rinnovo a ‘vita’. Oltre loro, potrebbero firmare il prolungamento anche Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, due pezzi fondamentali di questa stagione che potrebbero proseguire in azzurro.

Spinazzola e Juan Jesus ancora al Napoli? La situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta valutando il rinnovo di contratto per Spinazzola e Juan Jesus. L’esterno e il difensore centrale, anche a causa dei numerosi infortuni, sono divenuti imprescindibili e pezzi pregiati di questa stagione.

Sempre presenti e quasi sempre offrendo ottime prestazioni, i due giocatori hanno convinto Antonio Conte e l’ambiente partenopeo. Per questo, nonostante la sempre più vicina data di scadenza del contratto, i due calciatori potrebbero firmare a giocare anche l’anno prossimo al Napoli.

La scelta deve essere ancora presa, ma adesso le possibilità aumentano.

Gestione cookie