Gioia Alisson Santos, arriva il primo premio: ora è ufficiale!

Alisson Santos, sin da suo arrivo, ha mostrato grande voglia di mettersi in mostra con la maglia del Napoli. 4 partite e 2 reti, con un calcio di rigore realizzato anche in Coppa Italia contro il Como. Le aspettative erano alte e, finora, il brasiliano sta rispondendo alla grande. Inoltre, i tifosi gli hanno regalato la prima gioia.

Alisson vince il POTM di febbraio: l’annuncio del Napoli

Alisson Santos ha rapito i cuori dei tifosi partenopei, incantandoli con le sue scese sulla fascia e le sue giocate. Come annunciato dal Napoli, l’esterno è stato eletto Player of the Month di febbraio dai sostenitori azzurri.

La società, già contenta del suo rendimento, pensa ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Antonio Conte è stato chiaro più volte, doveva solo integrarsi. Allo Sporting Lisbona, il brasiliano, non ha giocato neppure una partita da titolare. Ora, invece, è un punto fermo del Napoli. Presto per dare una conferma, ma Giovanni Manna è pronto a renderlo definitivamente azzurro.