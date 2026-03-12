Hojlund ancora in dubbio per Napoli-Lecce? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante

Il Napoli continua a preparare la sfida contro il Lecce con uno sguardo attento alle condizioni di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese ha dovuto fermarsi a inizio settimana per una sindrome influenzale che gli ha impedito di allenarsi a Castel Volturno. Lo staff medico monitora la situazione mentre Antonio Conte attende segnali positivi in vista della gara allo stadio Maradona. Le ultime indicazioni raccontano però di un miglioramento progressivo, con il centravanti che potrebbe tornare presto a lavorare con il gruppo.

Le condizioni di Hojlund verso Napoli-Lecce

L’attaccante danese è stato costretto a fermarsi nei giorni scorsi dopo l’insorgere di un attacco influenzale. Una situazione che ha complicato il programma di lavoro della squadra guidata da Antonio Conte.

Il punto sulle sue condizioni è stato fatto nelle ultime ore, mentre il Napoli continua la preparazione in vista della partita di Serie A contro il Lecce. L’attaccante non ha potuto allenarsi a Castel Volturno e lo staff sanitario ha preferito evitare rischi. Le prossime sedute saranno decisive per capire se potrà tornare a disposizione del tecnico.

Segnali di miglioramento per l’attaccante danese

Le notizie delle ultime ore sembrano però rassicuranti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la fase più intensa dell’influenza sarebbe ormai alle spalle. Il centravanti sta smaltendo gli ultimi sintomi e potrebbe già tornare ad allenarsi con i compagni per preparare al meglio la partita contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Se la risposta fisica sarà positiva, la sua presenza nella sfida del Maradona non dovrebbe essere a rischio. Per Conte sarebbe una notizia importante, data la situazione di costante emergenza in rosa, con l’aggiunta del nuovo forfait di Juan Jesus.