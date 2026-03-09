Napoli pazzo di Alisson Santos, ma occhio alle ultime: Romano svela cosa sta succedendo

L’impatto di Alisson Santos con il Napoli ha attirato subito l’attenzione. Il giovane brasiliano si è guadagnato spazio e fiducia nello spogliatoio azzurro, diventando rapidamente uno dei nomi più seguiti tra i nuovi arrivati. Le sue prestazioni hanno convinto l’ambiente e il club continua a valutare con attenzione i prossimi passi. Il tema principale al momento riguarda quindi il possibile riscatto dallo Sporting Lisbona.

Napoli-Alisson Santos, la situazione per il riscatto e il punto di Romano

Il percorso del giocatore con la maglia azzurra è iniziato con fiducia da parte della società. Tanto che il Napoli si è mosso in anticipo sul mercato per assicurarsi il talento brasiliano. Secondo Romano:

“Il Napoli è stato molto bravo, ci ha creduto da inizio gennaio, ha preso un vantaggio anche sui club tedeschi interessati e insomma è riuscito a strappare anche questo diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Ci hanno creduto tutti in questa operazione, nonostante il gol per portare lo Sporting agli ottavi di Champions League. Il diritto di riscatto da 15 milioni di euro sta davvero tentando il Napoli.”

Secondo Romano, la dirigenza azzurra vuole però anche analizzare con calma l’evoluzione del rendimento del giocatore nei prossimi mesi.

“In questo momento il Napoli non ha fatto comunicazioni né agli agenti del giocatore né allo Sporting perché è passato poco più di un mese e il Napoli vuole vedere il giocatore da qui a fine stagione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Le impressioni dentro lo spogliatoio

All’interno del gruppo guidato da Antonio Conte, Alisson Santos ha lasciato ottime sensazioni. Non solo dal punto di vista tecnico. Il giornalista ha infatti anche aggiunto:

“Il Napoli è molto soddisfatto non soltanto dei gol e delle prestazioni, ma anche dell’atteggiamento, del modo molto umile da parte con cui si è messo a disposizione di Conte, facendosi trovare sempre pronto, accettando anche la panchina”.

La decisione finale arriverà nelle prossime settimane. Il Napoli vuole evitare scelte affrettate e preferisce osservare la crescita del giocatore fino alla fine della stagione. Se il rendimento resterà su questi livelli, il riscatto potrebbe diventare una scelta naturale per il club azzurro.