Dietrofront Napoli, può cambiare tutto: rinnovo in bilico!

In casa Napoli sono settimane calde anche in ottica rinnovi, con alcuni calciatori ancora in attesa di scoprire il loro futuro. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, è al lavoro anche su questo fronte. Arrivato, però, un clamoroso dietrofront: ora la situazione è in bilico.

Rinnovo bloccato per Juan Jesus: può andare via

Il futuro di Juan Jesus sembrava esser già deciso ma, in realtà, è ancora tutto da scrivere. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Nico Schira, il rinnovo del brasiliano non è scontato:

“I colloqui tra il Napoli e Juan Jesus per il prolungamento del contratto sono attualmente in stallo. Può andare via a fine stagione” – ha scritto il giornalista su X.

Il classe ’91 è, infatti, in scadenza di contratto. Molto dipenderà, sicuramente, dal posizionamento finale degli azzurri in classifica e dalle intenzioni del club.

Da perno centrale al possibile addio

Arrivato nell’estate del 2021, nelle ultime annate si è sempre fatto trovare pronto e disponibile a scendere in campo. Juan Jesus, specialmente sotto la guida di Antonio Conte, è diventato un perno centrale della difesa, anche per via delle numerose assenze degli azzurri.

Un leader anche nello spogliatoio, dove ha cercato di portare la sua esperienza ai più giovani del gruppo. Juan Jesus ha dato tanto al Napoli, ma ora spera che sia il Napoli a dargli ancora una chance. Seguiranno aggiornamenti.