Napoli, spunta il retroscena dopo il trasferimento: “Nessuno lo sopportava…”

Vari problemi per il Napoli in questa stagione: i continui infortuni sono stati il problema principale, ma anche la mancata quadra tattica e anche alcuni problemi di spogliatoio. In particolare, una fonte di problematiche è stata Lorenzo Lucca, mai totalmente integrato nello spogliatoio e, viceversa, accettato dal resto del gruppo squadra. La rivelazione risulta piuttosto grave e dà anche segnali chiari su quel che sarà il suo futuro.

Il giornalista accusa: “Nessuno sopportava Lucca”

Ora non è più in rosa, ma la prima parte di stagione è stata complicata per il Napoli e per Lorenzo Lucca. L’impatto dell’attaccante attualmente al Nottingham è stato ampiamente negativo, causa anche alcuni problemi di spogliatoio. A rivelare la situazione è stato Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma.

Ecco le sue parole su Canale 8:

“Lucca in questa squadra non è riuscito ad integrarsi per limiti caratteriali. Non lo sopportava nessuno nello spogliatoio, non aveva creato una sinergia, una simbiosi con nessuno. Stava sempre da solo, usciva da solo”.

Gli episodi fanno la differenza: il retroscena su Lucca e il barbiere

A prova della scarsa integrazione di Lucca all’interno dello spogliatoio del Napoli, ci sono anche i piccolissimi dettagli. In particolare, Caiazza ha rivelato un piccolo retroscena ma abbastanza esplicativo dell’assenza di connessione e di collaborazione tra l’attaccante e i compagni di squadra nel corso dei momenti collettivi.

Qui il retroscena su Lucca: