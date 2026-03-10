Napoli, deciso il futuro di Lucca: l’annuncio di Romano

Lorenzo Lucca e il Napoli sono stati un capitolo davvero complicato: il club azzurro è stato di una tappa non fortunata per la punta italiana, che a sua volta è risultata poco impattante per la causa azzurra. Eppure, questa pagina sembra non essere ancora finita. Infatti, il centravanti tornerà all’ombra del Vesuvio, visto che il prestito al Nottingham non ha dato neanche lontanamente i risultati sperati. Difficile che ci sia un’altra possibilità per lui, ma questo sarà un problema del futuro.

Lucca torna al Napoli dal prestito

Purtroppo, sin dal suo arrivo al Napoli in estate, la carriera di Lorenzo Lucca ha vissuto e sta vivendo una fase fortemente discendente. Dopo i primi 6 mesi tutt’altro che convincenti, si sperava in un rilancio durante il prestito al Nottingham Forest che non è mai arrivato.

Prestazioni non convincenti, errori pesanti sotto porta e alcuni infortuni di troppo. Il tutto, se si somma a una situazione di classifica piuttosto compromessa dinanzi a un riscatto esoso da circa 40 milioni di euro, porta a una semplice conclusione: Lucca non sarà riscattato dai Tricky Trees. A confermare la situazione Fabrizio Romano.

Quale destino per Lucca al Napoli?

Al momento dell’ipotetico rientro alla base, il Napoli dovrà capire quale sarà la sorte di Lorenzo Lucca. Arrivato in estate dall’Udinese con un investimento piuttosto pesante per le casse del club, avrebbe dovuto crescere alle spalle di Lukaku ma, con l’arrivo di Hojlund, lo spazio è stato pari a zero.

Complici atteggiamento e prestazioni davvero negativi, il feeling con Conte non è mai scattato. Dunque, in caso di (quasi sicura) permanenza dell’allenatore, potrebbe aprirsi lo scenario di un’ulteriore partenza per cercare nuovamente terreno fertile nella stagione a venire.