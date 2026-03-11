Napoli, McTominay scalpita contro il Lecce: le sue condizioni

Scott McTominay è tornato ad allenarsi con il gruppo squadra e, ora, si candida fortemente per tornare in campo quanto prima. Dopo alcune settimane problematiche dal punto di vista fisico, lo scozzese ha voglia di riprendersi il Napoli. Con il ritorno anche di Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa, adesso Antonio Conte possiede una grande corazzata. E sul Lecce c’è un’idea.

McTominay subito titolare? Ecco l’idea

Come sottolinea il Corriere dello Sport, McTominay sabato tornerà tra i convocati contro il Lecce, dopo uno stop di alcune settimane. L’intenzione in casa Napoli, però, è quella di non correre rischi: lo scozzese ci sarà come minimo in panchina.

Gli azzurri avranno, dunque, a disposizione anche lui in questa volata finale di campionato. L’obiettivo è consolidare il prima possibile il posto in Champions League. Sicuramente, con l’emergenza a centrocampo oramai terminata – al netto di Lobotka – la squadra riacquisterà un plus di forza e intensità nelle due fasi.