McTominay, dal ritorno in campo al rinnovo: cosa filtra sul futuro dello scozzese

Il Napoli guarda con fiducia alle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è fermo da oltre un mese dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Genoa, ma il suo rientro sembra ormai vicino. Nelle prossime ore il giocatore è atteso a Castel Volturno per tornare ad allenarsi in gruppo. Intanto il club azzurro starebbe già ragionando anche sul suo futuro, valutando l’ipotesi di un rinnovo di contratto per blindare il giocatore.

McTominay, rientro in gruppo alle porte

Secondo quanto riportato da Il Mattino, McTominay dovrebbe tornare oggi al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere gradualmente gli allenamenti con i compagni. Il rientro sarà gestito con prudenza, aumentando progressivamente i carichi di lavoro nei prossimi giorni.

Questo non significa necessariamente che il centrocampista scozzese sarà subito in campo nella prossima sfida di campionato contro il Lecce, ma le possibilità di rivederlo tra i convocati aumentano.

Il Napoli pensa al futuro

Parallelamente al recupero dell’infortunio, il Napoli starebbe lavorando anche sul futuro di McTominay. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club avrebbe avviato i contatti con l’entourage del giocatore per discutere il rinnovo del contratto. L’idea della società sarebbe quella di prolungare l’accordo e ritoccare l’ingaggio, segnale della grande fiducia nei confronti del giocatore e della sua importanza nel progetto tecnico azzurro.