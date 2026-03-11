Napoli, l’obiettivo costa caro: “Rifiutata un’offerta da 22 milioni di euro”

Il Napoli, con il direttore sportivo Manna, si muovono già in vista dell’estate. Tanto è il lavoro da compiere, pur sapendo che non sarà facile riuscire a portare a termine tutte le operazioni prefissate e, dunque, si dovrà lavorare su più fronti. Uno di questi è la trattativa per Tiago Gabriel, su cui Corvino ha confermato l’interesse partenopeo. Per il difensore, serviranno però più di 22 milioni di euro.

Tiago Gabriel al Napoli? La trattativa c’è ma occhio alla concorrenza

Come confermato dallo stesso responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, il Napoli è interessato a Tiago Gabriel. Il difensore classe 2004 ha finora offerto ottime prestazioni con i giallorossi, tanto da attirare diversi interessamenti da big italiane ma non solo.

Come riportato da Nicolò Schira infatti, il Lecce ha rifiutato 22 milioni di euro dal Brentford durante il calciomercato di gennaio. La cifra, già non di poco conto, non è considerata dai pugliesi abbastanza per dare l’assenso al trasferimento. Quest’estate si tornerà sul tavolo delle trattative, con il Napoli, il Brentford, ma anche Juve e Milan che continuano ad essere interessate al giovane portoghese.