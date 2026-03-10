Confermato l’interesse per il calciatore: “Non smentisco che c’è anche il Napoli”

Le parole di Pantaleo Corvino aprono uno scenario interessante sul mercato difensivo del Napoli. Il club azzurro continua a monitorare giovani talenti in prospettiva, mentre la squadra è impegnata in una fase delicata della stagione tra obiettivi di classifica e programmazione futura. La dirigenza partenopea, infatti, sta valutando profili giovani che possano crescere nel progetto tecnico. Tra questi c’è anche il difensore del Lecce, Tiago Gabriel, di cui il direttore ha parlato in ottica Napoli

Come stanno le cose

Corvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, ha parlato apertamente dell’attenzione che diversi club stanno mostrando per il giovane difensore. Il dirigente giallorosso ha spiegato come il calciatore, nato nel dicembre 2004, stia dimostrando qualità importanti e ampi margini di crescita, attirando inevitabilmente l’interesse di squadre di livello superiore, e tra queste sembrerebbe esserci proprio il Napoli.

Corvino ha inoltre rivelato che già durante il mercato di gennaio erano arrivate offerte rilevanti per il difensore, ma il Lecce ha scelto di non privarsene per garantire continuità tecnica alla squadra. Il dirigente non ha però smentito l’interesse del Napoli, lasciando intendere che il profilo del giovane centrale resta attentamente seguito dagli azzurri ma non solo, vista la folta concorrenza che potrebbe arrivare dall’Italia e non solo.