Napoli, Gutierrez: “Orgoglioso della squadra!” poi parla del suo ruolo e del Lecce

Gutierrez intervistato ai microfoni di CRC

Miguel Gutierrez analizza il momento del Napoli, dopo la vittoria contro il Torino allo stadio Maradona. Il difensore ha anche parlato del suo primo gol con la maglia azzurra e dell’importanza di avere in squadra giocatori di grande livello come De Bruyne e Anguissa.

Gutierrez, emozioni azzurre e primo gol

Gutierrez ha parlato ai microfoni di Radio CRC, per la vittoria nell’ultimo turno di campionato, ricordando anche la sua prima rete in maglia azzurra:

“Contro il Torino abbiamo fatto una bella partita, riuscendo a portare a casa i tre punti e di questo dobbiamo essere orgogliosi. La cosa più importante è vincere, anche se riuscire a farlo senza subire gol è ancora meglio. Il gol contro la Fiorentina lo ricordo con grande emozione. È stato molto importante per me perché era il primo, ma spero che ce ne saranno molti altri.”

Gutierrez esulta dopo il gol

Il ruolo in campo e la prossima sfida

Gutierrez ha anche spiegato il suo ruolo in campo, con un focus sul gruppo e l’importanza del recupero di giocatori chiave:

“Giocare sulla destra? Io cerco sempre di dare soluzioni alla squadra e voglio giocare sempre: destra o sinistra non fa differenza. Non avevo mai giocato a destra prima di quest’anno, perché la mia posizione è a sinistra, ma credo di poter fare bene anche lì. Riavere giocatori come De Bruyne ed Anguissa è molto importante, perché sono grandi calciatori e possono dare tantissimo alla squadra.”

Infine, uno sguardo anche alla prossima partita, tappa importante per la stagione del Napoli:

“Napoli-Lecce? La stiamo preparando bene, come tutte le partite. Ci alleniamo duramente per arrivare pronti e provare a conquistare i tre punti.”

