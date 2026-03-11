Elmas, riscatto in salita? Il Napoli lo farà alle sue condizioni: la strategia!

Eljif Elmas sta entusiasmando tutti in questa stagione, e sta pian piano cercando di convincere il Napoli ad acquistarlo – nuovamente – a titolo definitivo. Il centrocampista macedone è tornato in estate, voglioso di riabbracciare la piazza partenopea: l’affetto è stato ricambiato anche sul campo. Emergenze o meno, l’ex Lipsia è sempre presente.

Elmas verso il riscatto? il Napoli vuole lo sconto

Come affermato da TMW, la situazione del riscatto per Elmas è ancora del tutto aperta. L’idea del Napoli, infatti, è quella di negoziare la cifra stabilita, fissata a 16 milioni di euro:

“Il riscatto è a 16 milioni di euro, ma non è detto che venga esercitato. Se è vero che il suo rendimento è cresciuto rispetto l’inizio della stagione, dall’altro potrebbe esserci una contrattazione per abbassare la cifra. A giugno sarà iscritto a bilancio per 12 milioni, lasciando un discreto agio ai partenopei. Non è detto, però, che il Lipsia accetti tali condizioni”.

Il Napoli pensa ad una strategia, dunque. Elmas ha convinto tutti e per Antonio Conte è prezioso, al punto da denominarlo ‘Santo Elmas’.