Jackson al Napoli? Romano svela cosa può succedere, occhio alle novità!

Nelle ultime ore il nome di Nicolas Jackson è tornato al centro delle voci di mercato in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale ‘YouTube’, emerge un quadro interessante su cosa potrebbe accadere nella prossima sessione di calciomercato.

Le parole di Romano sul futuro di Jackson

Romano ha condiviso aggiornamenti sul possibile futuro di Nicolas Jackson, evidenziando che il giocatore quasi certamente tornerà al Chelsea, anche se non sarà per restarci.

Molti club monitorano la situazione e tra le squadre che potrebbero farsi avanti c’è anche il Napoli, che vede nel profilo del attaccante un’opzione interessante per rinforzare il reparto offensivo.

Fabrizio Romano ha parlato così sul suo canale ‘YouTube’:

“Nicolas Jackson tornerà al Chelsea, ma non per restare. In Italia è sempre piaciuto: Milan e Juve lo hanno valutato la scorsa estate, ma anche il Napoli in passato. A lui piacerebbe l’Italia”.

Cosa significa per il Napoli?

Per il Napoli, l’ingresso nella corsa ad un profilo come Jackson rappresenterebbe una mossa importante.

La formazione partenopea è alla ricerca di elementi capaci di fare la differenza davanti alla porta. se le condizioni contrattuali e gli aspetti economici verranno soddisfatti, non è da escludere che il club possa presentare un’offerta ufficiale al Chelsea durante il mercato estivo.