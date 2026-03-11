Napoli, Vergara sotto attacco: c’entra Bastoni, avete sentito?!

Nelle ultime settimane in Italia è scoppiato il “caso Bastoni“, il difensore dell’Inter è preso di mira dai fischi dei tifosi avversari e in merito alla polemica è intervenuto Michele Criscitiello tirando in causa anche Antonio Vergara.

Le parole di Criscitiello

Il direttore di Sportitalia in diretta ha dichiarato:

“In Italia siamo ridicoli come al solito, continuiamo a fischiare Bastoni perché ha sbagliato l’esultanza, ha fatto la simulazione ma lo fanno tutti”.

Difendendo il difensore italiano, Criscitiello ha sottolineato:

“Bastoni ha sbagliato, ha chiesto scusa, l’avete insultato ma che dovete fare più? Ha sbagliato ed è stato stupido, non doveva esultare ma la simulazione gliela accettiamo perché tutti simulano”.

Parlando delle critiche eccessive, ha parlato anche di Vergara, sottolineando come non ci sia stato lo stesso accanimento mediatico:

“Guardate Vergara, le stesse critiche ci sono state anche per lui ma senza lo stesso accanimento mediatico”.

Secondo Michele Criscitiello l’accanimento nei confronti di Bastoni è eccessivo se paragonato alla reazione dei tifosi in situazioni simili.