Ansia in casa Napoli, problemi per Hojlund: Lecce a rischio!

Il Napoli non riesce a trovare pace, neppure con i rientri di Kevin De Bruyne, Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay. Gli azzurri, in questa stagione, sono dinanzi ad una maledizione che continua a perseguitare Castel Volturno. In vista del prossimo match contro il Lecce, Rasmus Hojlund potrebbe non scendere in campo. A riportalo è Repubblica.

Attacco influenzale per Hojlund: presenza a rischio

Come affermato da Repubblica, Hojlund non è al meglio delle sue condizioni. Il centravanti danese, infatti, è alle prese con un virus influenzale che non gli ha permesso di riprendere la preparazione in vista del match contro il Lecce.

Il calciatore è da valutare nei prossimi giorni, con il Napoli e Conte che sperano di recuperarlo quanto prima. Ora la sua presenza è in dubbio, con Romelu Lukaku pronto a prendersi la scena.

Hojlund out, è il tempo di Lukaku?

Con il possibile forfait di Hojlund, scalpita Lukaku. L’attaccante belga, dal suo rientro in squadra, dopo il brutto infortunio, non è ancora sceso in campo da titolare. Pochi minuti, per rimettere ritmo nelle gambe.

Adesso però potrebbe esserci bisogno di lui. Il Napoli sa di poterci fare affidamento e Conte è pronto a dargli fiducia anche dal primo minuto.