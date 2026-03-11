“Chiuderà la carriera al Napoli!” La rivelazione di Sky

Il Napoli lavora sul futuro dei suoi giocatori più importanti. Tra i dossier aperti dalla dirigenza c’è quello legato a Scott McTominay, centrocampista sempre più centrale nel progetto azzurro.

Le parole sull’ipotesi rinnovo

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il Napoli avrebbe avrebbe voluto accelerare sul rinnovo dei propri big. Tra questi c’è il nome di McTominay, per il quale il club starebbe valutando un prolungamento di contratto.

Complice anche la centralità dello scozzese in azzurro, il dialogo tra società e dirigenza è ripartito dopo il mercato invernale, l’idea sarebbe quella di costruire un progetto duraturo attorno al giocatore. In caso di accordo per il rinnovo, McTominay potrebbe addirittura chiudere la sua carriera con la maglia del Napoli.