Napoli, senza infortuni sarebbe scudetto? Il giudizio sulla stagione è netto

La stagione del Napoli non può soddisfare i tifosi, è chiaro. La società azzurra viene da due scudetti in tre stagioni e quest’anno, specie con un allenatore come Conte in panchina, puntava al terzo. Tuttavia, gli infortuni sono un fattore che deve essere considerato in ogni discorso che va in questo senso. Ne hanno parlato Pierpaolo Marino, Gianluca Gifuni e altri ospiti nella trasmissione ‘Il Bello del Calcio’, condotta da Claudia Mercurio su Televomero.

Infortuni e secondo posto: il nuovo obiettivo del Napoli

Il Napoli è terzo in classifica e si guarda le spalle, ma senza infortuni avrebbe sicuramente più punti:

“Il secondo posto significherebbe che il Napoli senza infortuni avrebbe vinto lo scudetto e quindi mi farebbe piacere vederlo al secondo posto in classifica a fine anno.”

Questo il commento del dirigente sportivo Pierpaolo Marino. Gianluca Gifuni, invece, ha sfruttato l’argomento per fare un parallelismo con la situazione in casa Inter: