De Bruyne acquisto sbagliato? ll giudizio è pesante: “Il Napoli non ne aveva bisogno”

Il Napoli è tornato a vincere e a convincere, con due vittorie che hanno tirato su il morale e ridato speranza per il finale di stagione. Importantissimi i recuperi dei giocatori infortunati, che hanno dato la possibilità ad Antonio Conte di alternare alcuni elementi della rosa. Giocatori come Anguissa e De Bruyne possono diventare fondamentali, ma l’allenatore dovrà essere bravo a schierarli insieme. Secondo Pierpaolo Marino, il belga potrebbe diventare un problema.
McTominay e De Bruyne insieme? Marino non è convinto
De Bruyne è stato acquistato per fare la differenza, ma non c’è riuscito a causa dell’infortunio. Secondo Marino, la sua carriera è in discesa:
“Non ho niente contro De Bruyne che ha fatto una carriera splendida, ma parliamo di un fuoriclasse in parabola discendente. Quando cominciano gli infortuni gravi come il suo non è una bella cosa.”
Il dirigente sportivo ha fatto una valutazione tattica legata alla posizione dell’ex Manchester City:
“I tifosi chiedono la riconferma a patto che non si infortuna, il problema è che entrano De Bruyne e McTominay ma poi il Napoli come gioca. C’era bisogna di De Bruyne con questo McTominay? Il 4-1-4-1? Non credo che Conte lo farà mai più, il Napoli non aveva bisogno di De Bruyne”.