De Bruyne acquisto sbagliato? ll giudizio è pesante: “Il Napoli non ne aveva bisogno”

Il Napoli è tornato a vincere e a convincere, con due vittorie che hanno tirato su il morale e ridato speranza per il finale di stagione. Importantissimi i recuperi dei giocatori infortunati, che hanno dato la possibilità ad Antonio Conte di alternare alcuni elementi della rosa. Giocatori come Anguissa e De Bruyne possono diventare fondamentali, ma l’allenatore dovrà essere bravo a schierarli insieme. Secondo Pierpaolo Marino, il belga potrebbe diventare un problema.

McTominay e De Bruyne insieme? Marino non è convinto

De Bruyne è stato acquistato per fare la differenza, ma non c’è riuscito a causa dell’infortunio. Secondo Marino, la sua carriera è in discesa:

“Non ho niente contro De Bruyne che ha fatto una carriera splendida, ma parliamo di un fuoriclasse in parabola discendente. Quando cominciano gli infortuni gravi come il suo non è una bella cosa.”

Il dirigente sportivo ha fatto una valutazione tattica legata alla posizione dell’ex Manchester City: