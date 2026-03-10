Napoli, quando torna Di Lorenzo? Fissata la data del rientro

Il Napoli affronta l’ultima parte della stagione, con un occhio attento sempre al tema infortuni, ma arrivano segnali positivi su Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro sta migliorando dopo il problema fisico e avrebbe già individuato la possibile partita per tornare a disposizione di Antonio Conte.

Di Lorenzo, le ultime sul recupero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le condizioni di Di Lorenzo stanno progressivamente migliorando. L’obiettivo dello staff medico è quello di tornare in campo per la sfida contro il Milan, in programma il 6 aprile.

Oltre al capitano azzurro restano ai box David Neres e Amir Rrahmani, a cui si è aggiunto anche Antonio Vergara dopo la sfida contro il Torino, con Conte che continua a monitorare la situazione in vista dei prossimi impegni in campionato.