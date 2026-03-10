Gattuso chiama Vergara, la convocazione è a rischio: le condizioni del giocatore preoccupano

Le condizioni fisiche di Antonio Vergara tengono con il fiato sospeso non solo il Napoli, ma anche la Nazionale Italiana. Dopo l’infortunio accusato nell’ultima sfida contro il Torino, il centrocampista azzurro rischia di perdere una possibile chiamata in vista dei playoff Mondiali, nell’Italia guidata da Gennaro Gattuso.

Il contatto tra Gattuso e Vergara

Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto diretto tra Gennaro Gattuso e Antonio Vergara per fare il punto sulla situazione e capire meglio i tempi di recupero. Il CT azzurro avrebbe voluto informarsi personalmente sulle condizioni del centrocampista dopo il problema fisico accusato durante la gara al Maradona.

‘Antò come stai?’ avrebbe chiesto Gattuso durante la conversazione con il giovane talento del Napoli. Durante la conversazione i due avrebbero parlato anche delle possibili tempistiche di recupero e dell’eventualità di rincontrarsi nella sosta di marzo.

Convocazione in bilico

Nel corso della telefonata, Vergara avrebbe rassicurato il CT sulle sue condizioni, mostrando fiducia sul possibile recupero. Tuttavia, al momento la possibilità di vederlo tra i convocati dell’Italia resta incerta.

Molto dipenderà dagli esami medici e dalle sensazioni dei prossimi giorni. Lo staff sanitario dovrà valutare con attenzione il problema fisico del giocatore di Conte, mentre questa settimana sarà decisiva per capire se ci saranno margini per un rientro rapido o se sarà necessario più tempo per tornare al meglio.