Napoli, l’infortunio del titolare è più serio del previsto: c’è anche il comunicato della società

L’infermeria di Antonio Conte inizia lentamente a svuotarsi, ma sono ancora numerose le assenze in vista dei prossimi impegni di campionato. Tra i giocatori che resteranno ai box c’è Antonio Vergara, alle prese con una fastidiosa fascite plantare che lo costringerà a saltare la prossima sfida contro il Lecce e non solo. Come riportato dal Il Mattino, il problema fisico non è nato improvvisamente negli ultimi giorni, ma era già presente da tempo e si è acutizzato definitivamente venerdì sera. Adesso è arrivata anche la conferma della società con un bollettino medico ufficiale, rivelato tramite comunicato ufficiale.

Uno stop abbastanza lungo

La fascite plantare è un problema tanto insolito quanto insidioso per i calciatori e nel caso di Vergara, il dolore non è arrivato all’improvviso, ma è andato ad aumentare giorno dopo giorno, motivo per il quale lo staff sanitario ha preferito fermarlo subito, evitando il rischio di aggravare la situazione e permettendo al giocatore di iniziare un percorso di recupero mirato e senza rischi di ricadute.

Al momento appare certa la sua assenza nella prossima partita contro il Lecce, così come risultano basse le possibilità di rivederlo in campo subito dopo. Tolta la trasferta di Cagliari, il rientro di Vergara slitterebbe a dopo la sosta, anche se al momento nessuno in casa Napoli vuole sbilanciarsi. Molto dipenderà dalle risposte che arriveranno nei prossimi allenamenti e dall’andamento delle settimane che portano al playoff di fine marzo.

Il comunicato

A tal proposito, è arrivata la conferma di un infortunio più serio di quello che si potesse immaginare direttamente con il comunicato del Napoli, che recita così:

“Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.”

Tempi di recupero di circa 6/8 settimane, che azzerano le possibilità che l’azzurro possa tornare in campo prima della sosta, cosi come quelle di una sua possibile convocazione in Nazionale.