Conte premia il Napoli: decisione particolare dopo il match contro il Torino

Il Napoli ha battuto il Torino e consolidato la sua posizione fra le prime quattro in classifica. Si tratta del secondo successo consecutivo per gli azzurri, che ora saranno privi di impegni per un’intera settimana, essendo il prossimo match in programma sabato prossimo. Conte ha così premiato gli azzurri con una scelta particolare: tre giorni di riposo.

Napoli, tre giorni di riposo: la scelta di Conte

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, Antonio Conte avrebbe scelto di “premiare” il risultato positivo di venerdì sera contro il Torino con un weekend di relax. La squadra si rivedrà quindi a Castel Volturno direttamente martedì per iniziare la preparazione della gara contro il Lecce. Gli azzurri sperano di ritrovare forze fresche per il match, magari con il rientro di qualche infortunato.