Napoli, Elmas sempre più decisivo: una big di Premier su di lui ma occhio al diritto di riscatto

Elmas sta diventando uno dei calciatori imprescindibili di questo Napoli. Il macedone è l’insostituibile per Antonio Conte, che colma tutte le lacune dei partenopei causa infortuni in questa stagione. Per questo, il centrocampista ha ricevuto gli elogi dello stesso tecnico, dopo la rete segnata contro il Torino. Sul calciatore anche il Manchester United, ma il Napoli vanta un diritto di riscatto.

Napoli-Elmas, la concorrenza e il diritto di riscatto: il punto

Le ottime prestazioni e la duttilità del centrocampista hanno attirato su di sé non poco interesse. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, sul calciatore ci sarebbe anche il Manchester United, che avrebbe chiesto informazioni per il macedone.

Il centrocampista, divenuto imprescindibile e fedelissimo di Conte, potrebbe però restare in maglia azzurra grazie al diritto di riscatto incluso nel suo contratto. Il Napoli, infatti, può far diventare Elmas un calciatore a titolo definitivo versando al Lipsia la cifra di 16 milioni di euro.

Tutto avverrà quest’estate, dunque le scelte potrebbero cambiare, ma al momento sembra un investimento da portare a termine viste le prestazioni e l’utilità del calciatore in più zone del campo.